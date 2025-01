NAISTEJUTUD Toivo Freeman Pilt: «Ma olen naiste peale ära raisanud kaks Porschet ja villa!»

Minu elus on alati olnud eeskujuks kõvad mehed juba lapsest saati. Ma olen Saaremaalt pärit ja seal on kõik tugevad, kõvad mehed. Napsi tuleb ka võtta ja Saaremaa õlu võtab ikka kumisema! Tahes-tahtmata lihtsalt see, mis sa lapsepõlves näed, hakkab sind ju saatma terve elu. Sa peadki seda õigeks, sest sa ei ole mitte mingit muud suunda, muud varianti näinud.

Kui tekkisid konfliktid, siis need lahendati otse ja jõuliselt. Tol ajal ei osanud sõnadega midagi lahendada. Vägivald tundus ainus lahendus, sest rahulik selgitamine oli nii võõras ja hirmutav. Kogu see eluviis kandus edasi päevast päeva ja lõppes ikka politsei seiklustega. Tegelikult see ei viinud mitte kuhugi. Nüüd ma vaatan, et mida te jamate? Rusikad välguvad kuskil. Rääkige, inimesed, rääkige oma asjad selgeks!

Saates räägib mülkasse sattumisest mässajast multitalent Toivo Freeman Pilt. Foto: Toivo Freeman Pilt

Ükskord läks asi isegi nii kaugele, et panime ühe tegelase putka põlema. Tegime asju, mis praegu tunduvad täiesti absurdsed. Kui nüüd tagasi vaadata, tundub see täielik hullumaja. Vahel, kui ma kirjutan oma vanu mälestusi üles, loen neid ja mõtlen: «Kes see vend on või oli selline?» Aga samas, neid lugusid lahti kirjutada on tohutult vabastav. See on nagu teraapia.