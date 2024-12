NAISTEJUTUD Pekid tulevad just sellest tavalisest toidust. «See on puhas liim, mitte keegi ei peaks seda sööma!»

Aga minule tundub vastumeelne öelda, et mul on suurem probleem, kui tegelikult on. Ma kunagi ei ütleks, et ma ei talu gluteeni, kui ma tegelikult lihtsalt ei soovi seda süüa.

Väga hea mõte! Tegelikult me keegi ei talu gluteeni. Me keegi ei talu suhkrut ja me keegi ei talu töödeldud toite. Pole midagi hullemat kui gluteen meie kehas sellisel kujul nagu enamikus toitudes, lihtsalt gluteen eraldatud teraviljast. Ehk siis, see on puhas liim! Kõik need õhulised röstsaiad toimivad meie kehas täpselt nii.

Võib ju öelda, et tervislik sai koosneb juurviljadest ja täisterast, aga mis seda koos hoiab? Puhas liim. Ja see liim settib meie soolestikus. Nii et mina võin vabalt öelda, et mul on allergia nende toiduainete vastu. Ma ei taha gluteeni oma kehasse, ma ei tarbi neid iga päev. Loomulikult, kui ma lähen külla, siis ma kunagi ei pirtsuta ja söön kõike, mida pakutakse.

Liigne gluteen ja selle mõju kehale

Uuringud gluteeni kahjulikkusest on näidanud, et gluteen, mis on valk, mida leidub peamiselt nisus, rukkis ja odras, võib põhjustada terviseprobleeme. Gluteenitalumatus ja tsöliaakia, autoimmuunhaigus, on tihedalt seotud põletikuliste seisunditega. Gluteen on seedetraktile koormav, kuna kinnitub peensoole seinale, kus see võib põhjustada seedetrakti ja immuunsüsteemi häireid. Samuti on leitud seoseid gluteeni tarbimise ja närvisüsteemi haiguste vahel, sealhulgas Alzheimeri ja Parkinsoni tõvega. Loe lisaks siit!

Liigne suhkur ja selle mõju kehale

Suhkru tarbimisega seotud uuringud näitavad, et liigne suhkru tarbimine on seotud terviseprobleemidega. Uuringud viitavad sellele, et kõrge suhkru tarbimine võib põhjustada insuliiniresistentsust, mis omakorda suurendab diabeedi riski. Samuti on liigne suhkur seotud rasvumisega, kuna see soodustab rasva ladestumist kehasse. Uuringud rõhutavad ka suhkrutarbimise seost südame-veresoonkonnahaiguste ja põletikuliste seisunditega. Loe lisaks siit! ​

Töödeldud toidu mõju kehale

Töödeldud toidu tarbimise uuringud näitavad, et töödeldud toidud sisaldavad sageli liigseid suhkruid, rasvu ja säilitusaineid, mis võivad kahjustada tervist. Uuringud on leidnud seoseid töödeldud toidu tarbimise ja krooniliste haiguste vahel, nagu diabeet, südamehaigused ning vähk. Töödeldud toidud võivad samuti mõjutada soolestiku mikrofloorat ning suurendada põletikuliste seisundite riski. Loe lisaks siit!

Allikas: Britt Normet