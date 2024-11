NAISTEJUTUD «Ma olen paks, vana ja kole!» Sa eksid. Kõik naised on ilusad siis, kui nad...

Vanus on alati vale!

Esimene labidas, millega naisterahvale lajatatakse, on vanus: sa oled juba liiga vana! Ja hetk enne seda olid sa liiga noor, et üldse midagi öelda või teada. «Meestel pole see teema kunagi nii päevakorral olnud,» teab Aldo meesterahvana hästi. «Naistel põhiliselt. Rünnatakse naisi sellega, et mis sina! Sa oled juba selle ea ületanud. Miks sul selline kleit seljas on, vaata vanust passis.» Aldo leiab, et see on täiesti ajast ja arust suhtumine. «Mingi veneaegne lause! Keda see huvitab?! Naistele seatud pingeid ja piiranguid on niivõrd palju. Miks sa selline välja näed? Miks sa nii vana oled?» Aldo leiab, et siin aitab ainult enesekindlus. Ja selge otsus – ma sobin endale. Ma ei taha ega kavatsegi sobida kõigile teistele või mingitele rumalatele naisi ahistavatele ootustele.