NAISTEJUTUD Just need kolm kahjuks väga tavalist asja on suurimad tülide tekitajad

Kas sinu olemuses on tekitada tüli?

«Suur osa inimesi, kes koos elavad, ma julgen öelda, vihkavad teineteist,» sõnab Kaido Taim tõsiselt. See mees on nõustanud sadu paare ning see hinnang tugineb faktidele. Inimesed teevad kaaslastele kohutavalt palju kahju ja usuvad, et neil ongi õigus seda teha. Kõige hullem asi on egoismi ja ebakindluse kombinatsioon – just see on sageli julmuse taga. Enesekindel inimene on reeglina suuremeelne, turvaline ja temaga on kerge suhelda. Ta ei tõsta tühjast tüli ega kisa seal, kus saaks sõbralikult kokku leppida. Osa inimesi seda aga teeb, sest nende haprale ja ebaküpsele egole näib, et oma uhkuse eest võitlemine on vajalik – muidu tehakse ju mulle endale liiga! «Uhkus ja kõrkus on raevu alus,» toob Taim välja ka isikuomadused, mis tülisid võimendavad. «Sellise inimesega on väga raske koos elada, teised su kõrval kannatavad.»

Mis on kolm suurimat tülide tekitajat?

Perelepitaja Kaido Taim tõdeb, et põhjuseid tülideks on pealtnäha palju, aga sageli on need üksnes päästikud. Tegelikud tülide tekitajad on hoiakud ja käitumisviisid nende all. Mis on kindel tülide kütus?

Lugupidamatus

Kui mees või naine ei pea oma kaaslasest lugu, siis ta käitub temaga lugupidamatult. Ja see ärritab - mitte keegi ei pea taluma ega aktsepteerima lugupidamatut käitumist! Enamasti pole tüli ajendiks motiiv või konkreetne algpunkt vaid just lugupidamatuse avaldused, mida vastastikku vahetatakse. Ja lugupidavalt käitub kaaslasega see, kes austab iseennast! Endast lugupidav inimene ei luba endale lugupidamatut käitumist mitte kellegi teise suhtes, see madaldaks teda. Kui me suudaksime erimeelsused läbi rääkida vastastikku lugupidavaks jäädes, siis meil tüli ei tekkiks!

Uhkus ja kõrkus

«Uhkus ja kõrkus on raevu alus,» ütleb Kaido Taim. Uhke ja upsakas inimene leiab lakkamatult põhjust pahandada ja rahulolematust väljendada. Kõik tema lähedased kannatavad ja tööalaselt püütakse uhkete tüüpidega suhtlemist võimalusel üldse vältida. Mitte ühelgi inimesel pole adekvaatset alust olla teiste suhtes uhke ja üleolev - see on tema väärtusetuse ja kõikuva enesehinnangu kompensatsioon. See on ebaküpsete, rumalata ja tõusiklike inimeste teema, kes tahavad näida suured, mitte ei ole suured. Mitte ükski tõeliselt suur ja mõjuvõimas inimene ei luba endale uhkust ja kõrkust!

Solvumine

Solvumiseks pole kunagi põhjust, mitte kunagi! Kui miski ei sobi - väljenda seda otsekoheselt. Kui sobib, siis ära vingu. Solvumine on ebaküps käitumishäire, mis tekitab tülisid ja probleeme. Kui inimesel on harjumus ja komme solvuda, leiab ta selleks põhjuse alati. Solvumine on solvuja isiklik eelistus ja tema enese probleem!