NAISTEJUTUD Raimond Feil: «Just see vabastas mind depressioonist, ärevusest ja lagunevatest suhetest»

Kiireid lahendusi pole

Vabastav hingamine pole uus praktika, sellega on tegeletud väga häid tulemusi saades juba aastakümneid. Ometi ei tasu arvata, et käid korra hingamas ära ja plaks – kogu elu on korras. See on sama naiivne lootus, nagu uskuda, et sööd ühe porgandi ära ja sinust saigi tervislik toituja. «Meie närvisüsteem ei toimi samal kiirusel nagu see meie ühiskond, mille me oleme loonud,» sõnab juhendaja. «Närvisüsteemis on liikumine palju aeglasem. Kui kaua võtab lilleõie avanemine looduses – ta peaaegu ei liigugi, kui sa vaatad. Aga kui vaatad hommikul ja õhtul, on ta vahepeal avanenud. Närvisüsteem vajabki seda ruumi ja aega, et ta üldse saaks emotsioonid ära protsessida. Mida see lõpuks loob – me õpime, et intensiivsusse minek on turvaline, sest me tuleme sellest alati alla.»