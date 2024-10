NAISTEJUTUD Kes suhte niimoodi lõpetab, on pesuehtne mölakas!

Ma tahtsin talle välja öelda seda, et ma olin õnnetu! Ma tahtsin, et ta teaks seda. Mina olin ju see, kes kogu aeg kriitikat sai – kuidas ikka mina ei ole piisavalt romantiline ja piisavalt palju ei anna. Ma tahtsin välja tuua selle, et ta karistab mind oma käitumisega, et see ei ole ok ja ma ei soovi sellist asja kogeda. Tema rõhutas alati, mida tema tahab ja mis tema jaoks on puudu. Tahtsin öelda: hei, mina olen ka siin!

«Ma tundsin, et ma ei saa enda eest seista, kuna meil jäi see jutuajamine ära,» tõdeb Ele. «Nüüd ma tunnen end väga hästi, et sain selle välja öelda.» Ka sina võid teha sama!

Kuidas suhet normaalselt lõpetada?

Miks suhteid on niivõrd raske lõpetada ja miks enamik teeb ülisuuri vigu? Kolm põhjust – hirm, oskamatus ja vähene empaatia. Iga lahkuminek on erinev – asjaolud on unikaalsed. Kuid on ka üldised tavad, mida ei tehta. Mitte kunagi mitte kellelgi ei soovita ma tekstisõnumi kaudu lahku minna.

Kui elutervelt õnnestub lahku minna, selle võti sõltub paljudest teguritest. Kas läksite lahku kuumusest – üle käte läinud tüli tõttu? Või leigusest – kadusid keemia ja põnevus? Või külmusest – kumbki elab ammu oma elu ja märkasite, et ühisosa enam polegi.

Olulisi küsimusi on veel palju. Sageli tahab üks minna, teine suhet hoida. Mis siis, kui tema salasoov on sind tagasi võita? Mis viisil suhtlete edasi peale lahkuminekut? Kelle poole hoiavad ühised sõbrad? Ja kõige tähtsam küsimus – kas lahkuminek on üldse õige otsus, äkki tasub suhet hoopis parandada?

Minna lahku või mitte minna?

Mõnikord on asi selge – suhtes on vägivald, sind ignoreeritakse, alandatakse, petetakse või koheldakse mürgiselt – siis peate lahkuma võimalikult kohe! Kuid enamasti on suhe kombinatsioon heast ja halvast. Võib-olla asjad lihtsalt ei klapi, vaidlused ei vii kuhugi, mõistmist on raske leida. Abiks on see kui vaadata, mis siin tegelikult toimub. Enamik erimeelsusi toetuvad väärtuskonfliktile, ehkki pealtnäha vaidleme argiste asjade üle. Niisiis:

Tuvastage suhete tegelik probleem

Asi pole ärritajas, vaid rahuldamata vajadustes. Mees jätab musta kohvitassi lauale ja naine läheb raevu – asi pole tassis ega ka mitte korduvas tassis. Pigem võib seal taga peituda soov keskkonda kontrollida, mis omakorda osutab sügavale ebakindlusele. Minge ärritajast sügavamale ja kui leiate soovi teineteist mõista ja kaastunnet, on see suhe väärt parandamist.

Kas sa oled üldse öelnud, et pole rahul?

Mind üllatab nende inimeste arv, kes ütlevad – partneri soov lahku minna tuli kui välk selgest taevast! Tavaliselt naise soov mehele. Samas on naine aastaid rääkinud – ma pole rahul, ma soovin seda, ma vajan seda... Aga mees pole kordagi vaevunud kuulama. Tema laiskus ja mugavus on olnud palju suurem kui hoolimine. Suhted ei lõppe ühe hetkega! Asjade lagunemiseks kulub aega. Niipea kui tunned, et sa pole rahul või soovid midagi, mida teine võiks anda, kuid siiski ei anna – ütle see välja! Armastava partneri jaoks on teise õnnelikuks tegemine olulisel kohal. Kui see on ebaoluline, tüütu asi, mida võib lõputult edasi lükata või üldse mitte teha – siis ta pole sinu armastav partner.

Kas suudate kompromissiga elada?

Mitte keegi ei sobi täielikult! Kuid ühes asjas saab kokku leppida ja järele anda, teises mitte. Kas konflikt tuleb erinevate eelistuste (näiteks mida süüa) või erinevate väärtuste pinnalt (kas saada lapsi)? Esimene on elastne, teine mitte – lihtsam on leida inimene, kes soovib elult sarnaseid asju kui üritada painutada teiste väärtustega kaaslast. Oma väärtushinnangutes järeleandmisi teha pole okei.

Jõusta oma piire

Kui olete selle ausa jutuajamise maha pidanud, siis on aeg oma piirid jõustada. See tähendab valmisolekut suhtest lahkuda, kui asjad ei muutu. Samas peab tulema vastu teise soovidele. Kui mõlema poole silmis on suhe väärtuslik, siis nad leiavad selle soovi teisele sobimatut olukorda muuta. Kui oled väljendanud oma rahulolematust ja ootusi, leidsite tõelise probleemi ja järgneb muutus – palju õnne, oled paremas suhtes kui enne. Kui muutust ei järgne, on tõenäoliselt aeg lahkuda.

10 reeglit eluterveks lahkuminekuks

1. Tehke seda isiklikult, silmast silma

Jah, see on raskem kui sõnum saata või minema hiilida. Vältida tasub ka avalikku ruumi – see paneb inimesed tundma end piiratult selles, mida nad saavad väljendada, olgu need siis viimased sõnad, mida nad tahaksid teile öelda või tunded, mida välja näidata.

2. Ärge kunagi tehke stseeni!

Hämmeldunud tunne on ok. Seest väljapoole rebimine on hea ja ootuspärane. Soovides oma endisele tulist põrgut ja väävlit ning tunda soovi oma elu ja kõik, mis neile kallis on, tükkhaaval laiali lammutada… pole ka täiesti tavapärane. Kuid igasugune katse seda teha näeb välja nagu raevukas laps. Kontrolli ennast. Kurvastage ja väljendage oma valu, kuid ärge tehke midagi rumalat. Tehke seda privaatselt ja tehke seda kellegagi, keda usaldate.

3. Ära proovi vähendada teise valu

Kavatsused võivad olla head, aga mõju on halb – teine tunneb, et sa ei lase tal tunda oma tundeid. Kui suhe on katkenud, ei ole teise inimese emotsioonid enam teie vastutusel. Teie lohutamine teeb ta enesetunde tõenäoliselt veel halvemaks. Eriti kahjulik on lohutusseks ekside vahel. Jah, nad nutavad ja räägivad, kui väga nad hakkavad sind igatsema. Jää soojaks, aga otsusekindlaks. Lihtsalt kuula teine lõpuni, kallista teda ja lahku. Sellel on põhjus, et otsustasid suhte lõpetada.

4. Katkestage lühikeseks ajaks kõik kontaktid

Kui te seda ei tee, pole otsus konkreetne. Ei mingit «oleme lahus, aga elame koos» udu! Võite kogu elu hästi läbi saada, kuid inimene vajab aega paranemiseks ja uutmoodi suhtevormi õppimiseks. Ka sõprust ei saa suruda kui inimene vajab aega taastuda. Uuringud näitavad, et inimesed, kes veidi aega üldse ei suhtle, taastuvad palju kiiremini.

5. Räägi oma tunded välja!

See on uskumatult oluline! Alla neelatud tunded, ütlemata sõnad – need võivad aastateks piinama jääda. Lase need välja! Isegi kui su suhtepartner pole piisavalt küps ega hooliv, et sind kuulata, ära seda endasse jäta. Ütle ära kõik, mis öelda on! Kui usaldusväärset sõpra pole, leia terapeut.

6. Kõik tunded on õiged

Luba endal olla kurb, leinas, vihane, pettunud. Mida iganes tunned, tunne seda! Emotsioonid on terved ja normaalsed.

7. Tunnista – te ei sobinud

Kui läksite lahku, siis põhjusega. Vahel hakkavad inimesed tagantjärele lõppenud suhteid idealiseerima ja valetavad ka endale: äsja lahkusid suhtest, aga räägid: «Tema ja mina, olime koos täiuslikud!» Ilmselgelt ei olnud. Muidu oleksite ikka koos.

8. Ära otsi süüdlast

Enamasti pole head ja halba, õiget ja valet, süüdlast ja kannatajat. Tihti on lihtsalt erinevad vaated ja see, kes soovib minna, pole seetõttu halb. Kellegi kohustus ei ole istuda suhtes, kus ta olla ei taha. Süüdistamine hoiab sind kinni ja takistab oma eluga edasi minemast.

9. Tegele endaga

Mida kauem te romantilises suhtes olete, seda enam sulanduvad inimeste identiteedid. Sünnib meie. Kui see olend ootamatult sureb, pole see mitte ainult valus, vaid jätab ajutise tühimiku sellesse, kes te olete. Enda tagasisaamine võib nõuda pingutust ja teadlikku tegelemist.

10. Ära plaasterda haava

Paljud inimesed lähevad lahku ja jooksevad kohe haavatud ego uue suhtega plaasterdama. Ära tee seda. Probleem on selles, et see on toimetulekumehhanism, mitte tervetel alustel loodud suhe. Suur risk on sõlmida valu tõukel ebaterveid suhteid.

Allikas: Mark Manson. Mark on mitme NY Times Bestselleri autorist suhtenõuandaja, kes lähtub teadusest, praktilisusest ja elulähedusest ning et tekst liiga tuim ja tahke poleks segab hulka ka veidi huumorit.