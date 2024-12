NAISTEJUTUD Kas kire saab suhtesse tagasi tuua? Jaa! Selleks on vaja...

Bella: Tihtilugu naine ütleb, et ta ei ole õnnelik. See probleem võib olla ka seal pesumasinas, aga ta ei ütle seda otse välja, sest ta ootab, et ta mees näeks ise, et see pesumasin on katki. Aga tegelikult, kui me räägime ausalt, siis see pinge kaob ära.

Igor: Minu sõnum on lihtsalt see, et meestega tuleb olla otsekohesem ja rääkida, mis tegelik probleem on, sest siis te jõuate tõeni palju kiiremini. Mehed on tihtipeale programmeeritud probleeme lahendama. Nii kui sa ütled, et probleem on seal, paneb ta oma fookuse sinna. Kui see probleem on tegelikult nurga taga kuskil või hoopis magamistoas, siis tal ei tulegi pähe, et sealt võiks viga otsida. Ma ütlen meestele ka, et alati ei olegi vaja probleemi kohe lahendama tormata. Piisab sellest, kui sa kuulad oma partneri ära – kuulad, mis mure naisel on või millest ta tahab rääkida, ja mitte ei hakka ennast kohe õigustama. Lihtsalt kuula ära, sest sellest võib olla juba väga palju abi.

Bella Skalkina ja Igor Earthchild. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Kuulamisoskus on äärmiselt vajalik tööriist kire tagasi toomisel. Kuidas selline aktiivne kuulamine päriselt käib?