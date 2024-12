NAISTEJUTUD Naised on hullud, aga mehed on...

Kui on olemas see armastuse ja armumise pool, siis see ongi normaalne. Aga erimeelsuste puhul saab otsustavaks see, kas suudetakse leida tee uuesti tagasi armastust. Siis see on juba koos kasvamine. See on kõige suurem väljakutse, ma arvan, kõikide paaride jaoks. Tuleb koos väärtustada armastust ja leida tee tagasi ning võimalikult kiiresti.

Aga vaatame seda. Alguses on suur-suur armastus, kõik on pilves ja roosa. Siis hakkab mõistust ka kuulda olema. Teie leiate, et see on normaalne, seda ei ole vaja karta. Ei pea klammerduma illusiooni külge, las see kaob.

Loe lisaks

Praktiline käsiraamat "Hästi toimiva abielu 7 põhimõtet". Foto: Kirjastus

«Hästi toimiva abielu 7 põhimõtet»

John M. Gottman

​Gottmanid on terapeutidest abielupaar, kelle tarkusi suhtemaailmas peetakse tõeliseks kullaks.

Sellest teaduslikust, samas elulähedasest raamatust saad teada korduvalt ja korduvalt järele proovitud strateegiad, mis aitavad suhteid parandada ja isegi päästa. Kohati on need päris jahmatavad ning mitmeid asju teevad tavaliselt paarid vastupidi. Ja mitme koha peal me aina jageleme, aga saab ka palju tervemalt ja targemalt. Saad teada Seattle'i armastuselaboris tuvastatud tõe õnnelike paaride kohta. Ei, sa ei arva seda kindlasti ise ära! Millised märgid ennustavad lahutust – need on kohe nähtaval. Ja kui omavaheline suhtlusstiil ei muutu, on suhte lagunemine kahjuks paratamatu. Ja eriti ilus osa raamatust on selges, samas südamlikus laadis kirja pandud praktilised õpetused, mis suhet hoidma ja lähedust looma õpetavad. Kuidas pöörduda keerukas olukorras teineteise poole ja mitte eemale? Kuidas kasvatada hellust ja imetlust? Kuidas suhteummikust välja saada? See raamat on niivõrd sisutihe, selge ja veenev, et kõnetab ja suurimat suhtepelgurit, kes sel teemal kõnelda kardab. Ja kuna kirja on see pandud meheliku loogikaga, on seda suhteraamatut täiesti suutelised lugema (ja rakendama!) ka mehed!

Pamela Maran, «Luuüdini paljas 2. Avatud ja armastav vanemlus». Foto: Raamat

«Avatud ja armastav vanemlus»

Pamela Maran

Tõeliselt südamlik ja aus teadliku suhte raamat, mis aitab mõista ennast, kaaslast ja suhte olemust. Pamela värskeim raamat räägib kõige väärtuslikumatest ja kogu elu mõjutavatest suhetest, mille laps sõlmib oma emaga ja isaga. Mõlemad on üliolulised. Pamela jätkab kõigis oma teostes teekonda armastuse saadikuna, kes kartmatult väljendab oma tõde ja julgustab ausalt endasse vaatama.

See on soe ja lootust külvav inimsuhete raamat. Kuid autor räägib midagi varjamata ka raseduse katkemisest, et lapsega pole kõik sugugi lihtne ja et paarisuhte hoidmine nõuab teadlikku tähelepanu. Puudutav raamat loob soovi vaadata oma elule ausalt otsa, mis annab võimaluse luua ka senisest ausamaid ja teadlikumaid suhteid. Ja teisi ei saa armastada iseenda arvelt, selleks on avatuses olemas palju loomulikum tee.

Suhteaudit Foto: apollo.ee

Suhteaudit. Käsiraamat paaridele

Autor: Kärt Kase

Suhteaudit. Käsiraamat paaridele

Miks suhted ei toimi? Enamasti on põhjus lihtne – kummalgi partneril on suhtest täiesti erinev arusaam ja ootused sellele on samuti täiesti erinevad. Aga... nad pole kunagi sellest rääkinud! Ja kumbki süüdistab teist, et see tema arusaama kohaselt ei käitu. Tee suhteaudit ja asi klaar!

Raamat koondab vajalikke küsimusi, millele ausalt vastates on võimalik aru saada, kes su kõrval on, kuhu ta minna soovib ja kuhu te üheskoos teel olete. Ülikasulik ka enesearengu vaatest taipamaks enda soove, ootusi, tugevusi. Raamat juhendab ka, kuidas vestelda ja teist aktiivselt, pühendunult, vahele segamata kuulata. Need sügavad küsimused ja vestlused võivad ka luua täiesti uue kvaliteediga läheduse ja usalduse! Väga soovitav kõigile, kes soovivad õnnelikku ja teadlikku paarisuhet.

Püha armastus Foto: apollo.ee

Püha armastus

Merit Raju

Mõne lugeja jaoks tundub see pealkiri ehk liiga taevalik, aga tee raamat lahti - see on soe ja siiras raamat selge ja ausa sõnumiga: õnnelik suhe vajab tööd. Mitte tööd selles mõttes, et pressi ja punnita, ei. See tähendab aega, tähelepanu, pühendumist, kannatlikkust, empaatiat. Sest see ongi elus huvitav – areneda inimesena ning ka koos oma kaaslasega. Hea suhte alus on kohtumine, sügav tutvumine ja leppimine iseendaga. Kui oled ise kohas, kus endaga on hea, tuleb ellu kaaslane, kes teeb selle hea veel paremaks.

Kui ootad, et elu muutub heaks kaaslase abil ja temale toetudes, põgenevad armsamad su eest nagu tuul. Merit kirjutab kuidas tema ellu tuli kallim, hingesugulane ja südamesõber.