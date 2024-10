NAISTEJUTUD Just siis, kui kõik oli parimas korras, teatas naine naeratades: «See suhe on nüüd läbi!»

Väga põnev naine

Uus kallim tundus Markile väga huvitav. «Ta oli selline julge, provotseeriv, ei hoidnud end üldse tagasi. Ja see mulle väga meeldis!» Suhe oli eakaaslaste vahel, mõlemal olid varasemad suhted selja taga, lapsed, aga mees ei osanud ohumärgina näha seda, et naine on varem maha jätnud juba mitu meest. «Ta nimetas ennast ka põgenevaks pruudiks.» Kuid armunud mees ei osanud siiski mitte midagi halba oodata, sest pea oli tulvil suuri unistusi.

«Ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Siis uurisin välja – tegemist on vältiva kiindumusstiiliga. Mulle jäi isegi mulje, et isiksusehäirega. Ja endale üllatuseks avastasin – ma tõesti ei ole ainuke, kellega selline asi on juhtunud. Kiindumushäire kipub olema väga ühesugune ja need juhtumid on omavahel kahtlaselt sarnased.»

Mis teeb asja keeruliseks? See, et armastav pool ei oska mitte midagi kahtlustada ja äkki on asi läbi. Ja midagi talle ka ei selgitata. «Just siis, kui on kõige parem, kui asi on kõrgpunktis, siis asi lõppeb,» ütleb Mark mõtlikult.

Mis sai edasi?

Algas kooselu, mees tundis naise boheemlikus majas, et saab olla kasulik. «Kõik läks järjest paremaks. Mitte ühtegi pilve ei paistnud.» Armastus, kirg, mõistmine ja sisukad vestlused – kõik oli olemas.