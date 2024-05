NAISTEJUTUD 164 cm pikkune naine kaotas kolmandiku kaalust: proovisin liikuda ja vähem süüa, aga aitas alles...

Samamoodi isiklikult võttis ta kontoripidudel õhku lennutatud repliike: «Suvevorm tuleb saavutada, äkki sina ei tahagi seda kooki? Miks keegi kõrvalt ikka tunneb, et tal on õigus kommenteerida teis kehakaalu ja öelda – ah, sa oled nii paks! See on minu arvates nii õudne.»

Teise keha pole sinu keha!

See on koht, kus nii mõnigi inimene peaks peeglisse vaatama. Teise inimese keha või välimuse kommenteerimine ei ole koht, kus ennast «Aga ma olin ju lihtsalt aus» õigustuse taha peita saaks. See pole ausus, vaid sinu arvamus. Keegi pole seda küsinud ja kellelgi pole õigust anda keha aadressil, mis talle ei kuulu, hinnangulisi kommentaare. «Ma ju teadsin, et olen kaalus juurde võtnud, riided ju tõesti pigistasid,» jutustab Ingela, kuidas see kommentaari sihtmärgiks sattunud inimesele tundub. «Siis sain aru, et mitte ainult mina ise tunnen ennast halvasti, vaid ka teised näevad mind nii. Tihtipeale ei näe ju teised seda, mida see suuremas mõõdus inimene teeb, et end oma kehas hästi tunda.» Levinud lõks – näpuga näitaja ja paksuks nimetaja eeldab, et teine pikutab diivanil ja vohmib kreemikooke. See on enamasti vale. Üldjuhul ta pingutab nii, et jaks lõppemas ja lootus kadumas, lihtsalt ei suuda nõiaringist välja murda.