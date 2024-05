NAISTEJUTUD Tõsine tervisemure kimbutab paljusid, aga haiguslehte sellega ei anta

«Terviseriskid on sel sama tõsised nagu läbipõlemise puhul,» hoiatab psühhoterapeut Tiina Saar-Veelmaa. «Ja vaimse- ning füüsilise kahjud sama märgatavad. Kuid haiguslehte, et end ravida, sel puhul ei kirjutata.» Jah, see on tööga seotud oht. Mis see on? Boreout, ehk töötüdimus.

Mis asi on tüüdimus?

«Inimkeeli see tähendab seda, et meie töises tegevuses on neid ülesanseid, kus me ei arene või mida me tajume lausa tüütute või ärritavatena liiga suures mahus,» ütleb Tiina Saar-Veelmaa, tõenäoliselt parim Eestis leitav ekspert sellel teemal. «Mingil määral me kõik kannatame tülikaid ülesandeid välja. Aga asi on proportsioonist väljas siis kui inimene tunneb, et seda tööd tehes tema enam ilusaks, paremaks, tagemaks ei muutu.»

Tiina Saar-Veelmaa hoiatab: töötüdimus on väga sage ja selle all kannatavaid inimesi on märkimisväärselt rohkem kui sel teemal kurta julgeb. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Tuleb tuttav ette? Tõde ongi kahjuks terav - töötüdimus on väga sage ja selle all kannatavaid inimesi on märkimisväärselt rohkem kui kurta julgeb. Kuid asi pole lootusetu - kui sellisesse olukorda saatunud oled, on sul siiski võimalus ohjad enda kätte võtta ja olukorda muuta. Igast mülkast viib tee välja, vahel me lihtsalt ei näe seda.

Miks see on tõsine mure? «Töötüdimusel on täpselt samad tervisekahjud nagu läbipõlemisel,» selgitab asjatundja. «Aga läbipõlemisega me saame minna perearsti juurde, seda diagnoositakse ja me saame haigusraha. Aga me ei saa ju minna perearsti juurde ja öelda - mul on nii igav!» Karm reaalsus ongi selline, et tervisemured on tõsised aga põhjus nende taga alles vähetuntud.

Tervisekahjud