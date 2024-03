NAISTEJUTUD ⟩ Läbipõlemist me ise ei märka! Suurim oht seisneb selles, et...

Tark töötamine on teadus:

Raamat targemast töötamisest

«Tööga õnnelikuks»

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina Saar-Veelmaa on radikaalse ütlemisega naine, mis teebki ta nõustajana nii väärtuslikuks. Ei mingit udu! Ta innustab inimesi looma selgust oma soovidesse ja eesmärkidesse ning õppima tundma, hindama ja arendama oma unikaalseid talente. Kust tulevad õnnetud töötajad? Nende hulgast, kes seda ei tee. Tiina leiab, et tööõnn on inimõigus: «Igal inimesel on õigus oma tööst, õpingutest ja eneseteostusest rõõmu tunda. Olenemata sellest, millises punktis me parasjagu oma elukaarel oleme, kas elame maal või linnas, tegutseme ettevõtjana või mõnel töökohal. Teadlased ennustavad, et eluea pikenedes teeme 11 karjääri.»

«Kuna veedame suurema osa oma ärkveloleku ajast õppides või töötades, siis mida õnnelikumad oleme selles keskkonnas, seda õitsvamad oleme oma elus tervikuna.» Kõike seda lugedes võib mõelda, et jaa... tore oleks! Või siis loobuda ja leppida, et see on vaid väheste privileeg. Aga ei! Töö, mis tekitab stressi, kus inimene ei saa kasutada oma talente, kus teda ei märgata ega toetata, on sõna otseses mõttes tappev. See pole liiga karmilt öeldud. Õnnetud töötajad kannatavad tõsiste vaimse- ja füüsilise tervise probleemide all, nende eluiga on lühem, elu tervikuna rõõmutum, enesehinnang madalam ja suhted halvemad. Tiina Saar-Veelma on tulihingeline tööõnne uurija, koolitaja, lektor ja nõustaja.

«Work Better. Live Smarter. Be Happier»

Danny Gestalten

Töötada tänases moodsas maailmas tähendab midagi hoopis muud kui vaid kümme aastat tagasi! Meil on tohutult võimalusi, mida paljud konservatiivsetesse mustritesse takerdunud ettevõtted, juhid ja töötajad ei oska või ei julge rakendada. Fookus on protsessil, mitte tulemusel. Hindame pingutust ja kulutatud tunde, mitte tulemust ja leidlikkust. See on suur viga! Hoogne raamat vaatleb 25 ettevõtjat üle kogu maailma, uurides, kuidas nad elavad ja töötavad oma tingimustel. Mida nad teevad nutikamalt? Mis kasu sellest tõuseb nii tulemustele kui töötajate õnnele? Raamatust leiad ka hulgaliselt praktilisi nõuandeid, teadmisi ja inspiratsiooni, kuidas nende jälgedes käia.

«Buddha ja mässaja: salajane vaimukunst tööl edu saavutamiseks»

Vishen Lakhiani

Mindvalley asutaja Vishen on kirjutanud mitmeid edukaid raamatuid, kuid see on kõige esimene päästerõngas õnnetule ületöötajale. Viga on mõttemustrites! Ja igaüks saab neid muuta. Vishen soovitab ratsionaalsuse ja distsipliini kõrval rakendada teadlikult intuitsiooni ja samad tulemused on võimalik saavutada väiksema rügamisega. Vähe sellest – kõige säravamaid tulemusi saavutabki üksnes sel viisil.

Miks mõned inimesed on tööl teistest edukamad? Miks ideed, inimesed ja isegi ressursid armastavad neid? Kuidas nad fookust hoiavad ja segajad välja lükkavad – muide eriti vajalik oskus tänases maailmas. Ja need võitjad pole isekad ahnitsejad nagu varasema maailma edukad, nende võidust võidavad kõik. Asi pole õnnes, vaid teadlikes valikutes.

«Ebatäiuslikkuse võlu»

Kristina Mänd-Lakhiani

Kohustuslik kirjandus igaühele, kelle tööõnne või eraelu mürgitab selline salakaval ja halastamatu nähtus nagu perfektsionism. Parem loobu otsekohe lootusest end täiuslikuks treenida, õppida või töötada. Seda ei juhtu! Ja jumal tänatud – sest ebatäiuslikkus on su suurim väärtus. Kristina Mänd-Lakhiani on Visheni ekskaasa ja Mindvalley kaasasutaja. Raamat on haarav, inspireeriv, intuitiivne ja struktuurne. Nagu autor isegi on see kirjutis julge, aus, hooliv ja kohati ebamugavalt otsekohene. Kuid just sellest on kasu – hägused ilujutud lubaksid enesepettuses edasi hõljuda!

Perfektsionism on asi, mis ei lase meil sageli kogeda sügavat õnnetunnet ning tunda rahu ja rahulolu. Elu jooksul armume kujutluspilti sellest, kes me võiksime olla, ja unustame selle, kes tegelikult oleme.

Raamat ilmus esmalt inglise keeles, saavutas rahvusvahelist edu ja on nüüd saadaval ka eesti keeles.