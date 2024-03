Loe ja mõista sügavuti:

David Vseviov on kirjutanud terve rea suurepäraseid raamatuid, millest enamus on praeguseks läbi müüdud. Täna on võimalik osa saada järgmistest väärtteostest.

David Vseviov, Vladimir Sergejev

Miks Venemaa niimoodi käitub? Miks venelased seda aktsepteerivad? Ajalugu annab võtme sellest arusaamiseks. Raamat käsitleb Venemaa minevikku aegade algusest kuni Vassili IIIni (valitses aastail 1505–1533). Seejuures võiksid teose esimesed peatükid, eriti need, mis keskenduvad ajavahemikule 10. sajandist 13. sajandi keskpaigani, paigutuda raamatusse, mis kannaks pealkirja «Ukraina ajalugu», sest valdav osa tolleaegsetest sündmustest ning tegelastest seostuvad tänapäeva Ukraina aladega. Sealt pärineb nimi Rossia, mille Moskoovia suurvürstiriik võttis 18. sajandil oma riigi ja impeeriumi ametlikuks nimeks, sealtkaudu loodi esimesed kontaktid lääne tsivilisatsiooniga. Kiievi-Russist sai alguse piirkonna ristiusustamise protsess jne. David Vseviov on valitud Postimehe 2009. aasta arvamusliidriks ja üheks Eesti mõjukamaks inimeseks.

Kristel Vilbaste, David Vseviov, Mikk Sarv, Lembitu Kuuse, Aleksei Turovski

Kas noored on hukas? Kui vaadata, kui suur on huvi teaduse, loomingu ja ajaloo vastu, võiks öelda, et järgmine põlvkond võib olla hoopis parem väärtuste kandja ning maailma õiglasemaks muutja. Raamatus on tuhat küsimust, kõigile põhjalikud vastused. Muidugi on õppijaid rohkem nooremas eas, kuid lapsemeelne õpihimu võib püsida alles kõrge vanuseni. See raamat on mõeldud just neile, kes soovivad teada saada midagi hämmastavat ja põnevat, mis pole varem ehk mõttessegi tulnud. Kas poleks mitte põnev kui perekondlikud vestlused õhtusöögilauas arutaksid mõne ajaloolise fakti üle selle asemel, et olmeteemadega piirduda? Kodu on tarkuse allikana mõjuvõimsam kui mistahes haridusasutus. Sarnane teos, mis mõeldud täiskasvanutele on leitav järelturult.

David Vseviov

Mõtteline jätk David Vseviovi raamatule «Elulugu. Kaks esimest nädalat». Teos on ilukirjanduslik-dokumentaalseks fiktsiooniks, milles segunevad reaalsus ja väljamõeldis. Tegemist on David Vseviovi perekonnasõbra onu Moritza koostatud ning juhuslikult ja tagantjärele autori kätte sattunud niinimetatud sõnaraamatuga, mille eesmärgiks oli jagada Davidile õpetussõnu ja tegutsemisjuhendeid tulevikuks. Valdavalt on tema õpetussõnade aluseks isiklikud läbielamised ja kogemused. Need läbielamised ja kogemused moodustavadki raamatu mitmekümnest loost koosneva paleti.

Miks seda lugeda? Et tunnetada inimlikkust, väärtusi, empaatiat, kogu inimeseks olemise ilu ja valu.