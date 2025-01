NAISTEJUTUD Marek Sadam: «Selline asi mõjub mehele hullemini kui lähinguväljal kuuli saada!»

Mis on sinu jaoks ilu?

Minu jaoks on ilu rahu. Lähedastega koos olemine, kirjutamine, kontsertide andmine. Lihtsad asjad. Tähtis on inimene, kes sind kuulab, aga tähtis oled ka sa ise. Kui keegi tuleb ütlema, et talle näiteks sinu tegemised ei meeldi.

«Ilu on rahu,» usub Marek Sadam. Foto: Martin Pedaja

On seda juhtunud?

Jah, kindlasti on, palju. Eks siis vaikselt, eestimehelikult löön pilgu maha, aga ikkagi jätkan oma teed. Meie meeste tugevus on selline, et jätkad jäärapäiselt oma rada hoolimata sellest, mida sulle öeldakse. Aga eesti mehe kohta ei saa kindlasti öelda, et on et ta on tuim.

Mida tunneb mees, kui talle halvasti öeldakse?

Eesti mehel on kergem kusagil lahinguväljal kuuli saada, kui saada oma lähedaselt see terav sõna! Me mõtleme, et oh, mis mehele ikka teeb. See minu vanamees, küll ta kannatab kõik ära ja aastakümneid.

Aga see võib olla suhtes ka vastupidi – mõni mees teeb seltskonnas järjekindlalt rumalaid nalju enda naise kulul ja see on kohutav! See hävitab tegelikult teist inimest, ta saab järjepidevalt haiget ja lepib sellega. Tekib see tuimus. Aga valu jääb.