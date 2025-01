Igasuguse tehnoloogia arenguga kindlasti on neid töökohti, mis kaovad ära. Aga pigem su töökohta ei võta sinult ära mitte tehisintellekt, vaid võtab ära inimene, kes oskab kasutada tehisintellekti. Et see võib-olla ongi see esimene tarkus, mida ma siis tahaks jagada. Ole sina üks neist, kes oskab.

Tehisaru aitab assistendi või tööriistakastina tõhusamalt teha selliseid robotlikke liigutusi, mida sa võib-olla ei tahagi igapäevaselt ise teha. Kui need automatiseerida, vabaneb aega millegi muu jaoks. Kuid tehnoloogia areng ka loob juurde töökohti, mida me täna veel ei teagi, mis need on. Enda tehisintellekti käekäiguga kursis hoidmine on kasulik. Aga asjatu on ka arvata, et pead kogu aeg olema kursis muutuva AI viimaste arengutega. Keegi ei tea kõiki detaile. Ei tasu ennast ära kaotada hirmu, et ma nüüd olen sellest rongist maas.

(USA IT-visionäärid ennustavad, et järgneva aasta-paari jooksul kaotab oma praeguse töö 25 miljonit inimest Ameerikas, ehk ligikaudu 15–17 protsenti tööealistest. Eeldada võib, et see suhe on sarnane ka Eestis. Töökorralduse muutused on sektoriti erinevad.)

See on suurim muutus aastal 2025! Saates on külas Martin Havik, räägime AIst. Foto: Martin Pedaja