NAISTEJUTUD 45 kilo kaotanud naine: «Kogu elu pidasin dieeti, aga kõik tuli topelt tagasi. Mind aitas viimaks...»

Ja see, et sa käid maovähendusoperatsioonil, see ei ole nii, et sa lähed sinna, sa teed selle ära ja kõik, nüüd on elu lill, nüüd kaotanud 45 kilo ja nüüd on kõik hästi. See töö, mis sa pead pärast seda tegema ja natukene ka enne, see on ikka, ikka väga, väga palju.

Räägime kõik lahti. Alguses on konsultatsioon. Mida seal siis mõõdetakse, kaalutakse ja küsitakse? Mis näitab, et kaalukirurgia on selle inimese jaoks lahendus, mis võib aidata?

Ma arvan, et pead natukene isekas olema. Ei tohi kuulata neid, kes ütlevad, et saa ikka ise hakkama. Kui mul oli kõige suurem kaal, siis ma ei jõudnudki enam proovida midagi. Need noh, pidevad vabandused, et ma ei jõua ja ei jõua. Eks ma ikkagi mõtlesin pikalt. Konsultatsioonis käisin suve alguses ja mõtlesin mitu kuud. See on ikkagi operatsioon.

Mis sai otsustavaks – nüüd aitab, läheb ja teen!