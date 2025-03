NAISTEJUTUD Miks depressiooniravimid vahel ei aita? «Ma isegi ei teadnud enne, et mul oli nii raske. See on täiesti haige!»

See on see kõige keerulisem koht ilmselt. Kui oled tükk aega näinud vaeva, teinud endaga tööd, arenenud, õppinud, teinud elumuutusi, ja lõpuks siis mõtled, et okei, nüüd on hästi. Loodad, et tasakaal püsib ja enam ei lange äärmusesse. Eks ma pingutasin jõhkralt, omajagu ikka. Ja siis sügiseks hakkasin tundma, et midagi on teistmoodi, midagi kuskilt hakkab jälle tulema.