Melisa, kes on reisinud juba 68 riigis, ütleb, et reisimine pole tema jaoks pelgalt lõbu või vaheldus argipäevale – see on sügava tähendusega missioon. Iga reis, iga sihtkoht on tema jaoks võimalus mitte ainult maailma avastada, vaid ka nähtamatuid barjääre ületada. Tema jaoks ei seisne rändamine vaid uutes paikades käimisega, vaid ka julguses minna sinna, kuhu teised ehk ei julge. Ja Antarktika oli justkui selle krooniks, kõige äärmuslikumaks proovikiviks ja samas võiduks.