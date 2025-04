Mis juhtub, kui paluda tehisarul kujutada, milline võiks välja näha eestlane tuhande aasta pärast? Võtsin ette väikese eksperimendi tehisaru-põhise pildigeneraatori abil. Mõistagi on see kõik põnev mõttemäng, mitte täpne tulevikukirjeldus, aga just selliste mängude kaudu saame küsida suuremaid küsimusi: mis meis muutub? Mis meis jääb?