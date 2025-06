ÕUDUSTE ÄMMAD «Kui keegi veel arvab, et see naine pole mu pojale piisavalt hea, siis palun tõuske püsti!»

Abielu või kooselu ei tähenda kunagi ainult kahe inimese liitu. Kaasas käivad sõbrad, sugulased, harjumused — ja sageli ka ämma vari, mis võib ulatuda kaugemale, kui arvatagi oskad. Mõnel juhul võib ämm olla toetav ja soe inimene, aga on neidki juhtumeid, kus abikaasa ema muutub tõeliseks katsumuseks.

Allpool jagavad neli eestlast oma kogemusi – on valusaid, kuid vahel absurdselt koomilisi. Jagame ka praktilisi nõuandeid, kuidas sellistes olukordades ellu jääda ning suhted võimalusel parandada.

Kert (38): Olin just abiellunud ja planeerisime abikaasaga mesinädalaid Kreekas. Kui hotelli jõudsime, öeldi, et tuppa on juba registreeritud – ja seal ootas meid... tema ema. Ta arvas, et perekond peab koos reisima ja et meil tuleb silma peal hoida. Me ei veetnud ainsatki ööd üksi. Isegi ekskursioonidel käis ta kaasas ja kritiseeris, kuidas ma oma naisele jäätist ostsin – «liiga suhkrune, ta võtab juurde!».

Meil on siiani väga konarlik suhe. Ämm kipub ikka oma nina meie asjadesse toppima, kuid ühtse tiimina oleme abikaasaga tema hullustest suutnud siiski üle olla.

Maria (41): Mu mees on venelane, mina eestlane. Kui meie poeg sündis, ütles ämm sünnitusmajas: «See on vale verega poiss. Meie veri on tugevam.» Ta keeldus last hoidmast ja ei ole talle mitte kunagi isegi sünnipäevakaarti saatnud. Kui ma palusin, et ta vähemalt korra meie juurde tuleks, ütles ta: «Ma ei tule.»

Loomulikult on kurb, et laps peab ilma vanaemata kasvama, kuid positiivne on see, et mina tema kapriisidest ülemäära palju ei kuule, sest mees on nii kena, et kannab nendega tegelemise eest alati ise hoolt.