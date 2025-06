Jaanipäev, tuntud ka kui suvine pööripäev või Püha Johannese päev, on üks vanimaid ja maagilisemaid pühasid maailmas. See sümboliseerib looduse tipphetke – pikimat päeva ja lühimat ööd – ning on aeg, mil inimesed kogunevad tule ümber, laulavad, tantsivad ja tähistavad elu kulminatsiooni enne suve tasapisi hääbumist. Ehkki Eestis on jaanipäev üks tähtsamaid rahvuspühi, ei jää teised riigid meile sugugi alla – üle Euroopa ja kaugemalgi peetakse pööripäeva erilisel moel meeles.

Eestis on jaanipäev rohkem kui lihtsalt rahvakalendri punane päev. See on suve alguse tähistamine, kus kokku saavad looduse vägi ja rahvapärimus. Tuli, mille ümber kogunetakse, sümboliseerib valguse ja elu võitu pimeduse üle. Vanarahvas uskus, et jaanitule leek kaitseb kodu ja inimesi kurja eest ning annab viljakust nii põllule kui perele endalegi.

Aga kuidas tähistatakse jaanipäeva mujal maailmas? Saame teada.

Naabrite Läti ja Leedu võimas pööripäev

Ka lätlastele on see päev väga tähtis – seal tuntakse seda kui Līgo või Jāņi. Läti pööripäevapidustused algavad tihti juba päev varem ning kulmineeruvad ööl vastu 24. juunit. Naised kannavad lillepärgi, mehed tammelehtedest kroone ning kõlab traditsiooniline laul «Līgo, Līgo». Lätis süüakse jaanipäeval sõira ja rüübatakse koduõlut.

Läti, Kuldiga linn. Kuramaa (Kurzeme) piirkond. Traditsiooniline öine sillajooks Ligo püha ajal. Foto: Arvo Meeks / Scanpix

Leedus kannab suvine pööripäev nime Joninės või Rasos šventė. Seal segunevad katoliiklikud ja paganlikud tavad – süüdatakse lõkkeid, punutakse lillepärgi ning usutakse, et sel ööl on loodus täis salapärast väge. Väga populaarne on ka jõe või järve äärde kogunemine ja ujuvate pärgade vette laskmine.

Ukraina – Ivan Kupala öö