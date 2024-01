Eleri: Danielisse armusin juba kolmandas klassis ja harjutasin salaja E. Viinalassi allkirja

Daniel: Kogu aeg ei tohiks raske olla. Kuid tuleb ära tunnetada, kus on see hetk, millest me peame üle saama, et saaks hakata jälle loomulikumalt minema.

Eleri: Ma ei mõtle isegi seda, et peaks üle saama, vaid et hoida seda, mis on.

Daniel: Just. Ma arvan, et kõik vaikimisi lasevad liugu suhte pealt, aga vaeva nägemine võibki olla, et me võtame teadlikult hetki üksteise jaoks.

Eleri: Meil on vastassoost sõpru, aga nad on ka kõik abielus, eriti mul. Danielil tuleb oma töös ja üritustel rohkem vastassooga suhtlemist ette. See on tekitanud minus armukadedust, aga enam mitte. Seda oli rohkem, kui olingi lapsega kodus ja tundsin, et mu elu on igapidi muutunud. Siis tekibki rohkem selliseid mõtteid.

«Eesti laulule» unelauluga

«Ma teadsin, et «Over the Moon» on minu enda jaoks eriline, aga ka teised inimesed on sellega samastuma hakanud,» kirjeldab Daniel pala, millega ta 17. veebruaril Eesti Laulul võistlustulle läheb. «Iga laul peab leidma üles oma inimesed ja mul on hea meel, et see laul on seda tegemas.»

Kuidas lugu aga sündis? «Hakkasin seda laulu ümisema lastele unelauluna ja sealt see arenes. Ümisesin üht viisi, mis mind mitu õhtut kummitanud oli, siis hakkasid juba sõnad tulema. Mõni aeg hiljem sattusin stuudiosse koos Victor Crone ja Vallo Kikasega, kellega mõtlesime, mis laulu kirjutada võiks. Käisin selle mõtte välja ja nad olid kohe teemas, ehkki ma imestasin, et nad on unelauluga nõus.»

«Enne stuudiosse minekut läksime sööma ja Victor tundis, et tal kurgus sügeleb. Tal on pähkliallergia ja tuli välja, et toidul oli pähklitega mingi kokkupuude. Ta tegi endale kohe süsti ja pidi haiglasse minema, kuid temaga sai kõik korda,» kirjeldab Daniel, et kõik ei kulgenudki nii sujuvalt.

«See kõik toimus enne suve, kuid siis tuli «Eesti laul». Ja mul oli äsja album välja tulnud, tuur tehtud. Aeg puhata ja võtta vabalt. Aga mulle tuli millegipärast just see laul meelde. Kõige jaburam mõte on saata lauluvõistlusele unelaulu. Seal on ju ikkagi kärts-mürts, mustkunst, keegi tuleb leekides lavalt alla – see tundus nii vastuoluline. Ja järsku ma sain teada, et see pääseb otse finaali. Mingi laul võib olla sinu ja su pere jaoks oluline, aga ma ei eeldanud, et see peaks kõigile meeldima. Võib-olla oligi asi selles, et ma ei läinudki suurt hitti kirjutama. See tuli südamest ja võib-olla selles see võlu ongi. Olen saanud inimestelt nii palju tagasisidet, et neil tekib klomp kurku või kananahk.»