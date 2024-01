VAATA ⟩ Tuntud kunstnik päästis lõvibeebi Elsa ja toitis teda lutipudelist

Sándor Stern oli muhe, humoorikas ja väga asjatundlik mees, kirjutas Nõmme Sõnumid 14 aasta eest. Nõmmel elanud kunstnik oli kohalik kuulsus. Ta oli autoriteet nii loomade tundja kui ka kunstnikuna ning õpetas aastaid noortele loomade joonistamist. Ise kirjeldas ta end õpetaja rollis nii: «On kahte tüüpi koolipapasid: pedagoogid ja õpetajad. Pedagoog on elukutse, õpetaja on kutsumus. Kui kedagi õpetad, siis näed, kus su õpetus pidama jääb. Pead otsima selle koha üles, ronima alla, õpilase tasemeni, et sealt hakata teda edasi viima. Iga inimene on natuke erinev ja lähenemine peab olema erinev. Ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et mul on maksimaalselt 12 õpilast, ma saan nendega individuaalselt töötada. Tekivad hoopis teistsugused suhted.» Õpetamine oli maestro kutsumus. Sándor Sterni kohta pole liialdus öelda: ta on ainus eesti kunstnik, kes tõepoolest oskab loomi joonistada.