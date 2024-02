Eestlane seljakotiga Senegalis: «Siis võttis ta krediitkaardi enda kätte ja vaatas seda nii ühelt kui teiselt poolt...»

La Rosa järve ääres tõlgin äpiga juhile paar rida, kuigi ta väga ju lugeda ei oska, nagu olen aru saanud. Vehin käte-jalgadega juurde, et olen kaks tundi siin ja peale seda põrutame tagasi. Siis hakkab aga suur kisa ja kõigest täpselt aru ei saa. Igatahes tekib trobikond kohalikke turismiputkade poisse, kes oskavad ka «minu keelt» ja tõlgivad ära, et tema tahab ikka raha juurde, sest ta peab kaks tundi siin ootama. Näitan poistele oma tõlget ja ütlen, et leppisimegi nii kokku. Poisid on õnneks minu poolt, sest hind pidi õiglane olema ja umbes nii siin taksodega ka käiakse. Aga kisa läheb järjest suuremaks ja läheb üle tuliseks karjumiseks. Ütlen siis neile, et tulen kahe tunni pärast, te vaielge senikaua omavahel (minu) asjad selgeks.

Jalutan lootusrikkalt roosat vett vaatama, aga selgub, et see roosa pole mitte roosa, vaid tavaline kolepruun. Selgub, et siin oli 2022. aastal üleujutus, mille järel on järv vaid harva roosat värvi. Kahju. Siis ju polegi midagi vaadata. Saab küll kaameliga sõita, ATVga rallida ja paadiga pruuni järvevett vaadata, aga lähen otsin parem restorani. Kohalik «turistipüüdja» meelitab mind kõige paremasse kohta. Avan menüü, aga hinnad ei ärata usaldust, sest siin pidi hea hinnaga kohalikku järveandide toitu saama. Lähen jalutan veel ringi ja leiangi umbes kolm korda odavamate hindadega samaväärse restorani. Ainus häda on aga see, et mõnekümnest toiduvalikust on ainult üks järel – krõbekana riisi ja praesibulaga (3 000 franki ehk 4,5 eurot). Maitseb hästi, aga ei tahaks kööki piiluda, sest siinkandis on kõik kuidagi veidi lipa-lapa. Õnneks pole kuuma toiduga üldiselt muret.