PALMIPUU PALMI ALL ⟩ Kuidas ma ohtlikus India liikluses keset teed tantsuõhtu korraldasin

Sealne süsteem nõuab mõistmist ja süvenemist, siis jõuab selle maagia kohale ja liigsed hirmud kaovad. Et liiklusmärkidest seal ei hoolita, foorituled on pigem soovituslikud, jalakäijad peavad esimese julge sammu ise tegema, et mitte jäädagi ühele tänavapoolele passima – see kõik on õige.

Loe ka Palmipuu varasemaid reisiseiklusi!

Samal teemal Reis PALMIPUU PALMI ALL Peotäis põhjuseid minna veel sel kevadel Balkani Pariisi

Kirglik reisisell Triin Palmipuu seikleb sel korral Indias. Foto: Triin Palmipuu

Sõidukijuhid on loovad

Auto signaal on olulisem kui pidurid. Lisa sellesse kujutluspilti veel kümneid kihte helisid – autosignaale, inimeste nuttu ja naeru, mõne lehma nõudlikku ammumist, lindude kidinat ja politseinike vilesid. Liikluses näed veoautosid, mille koorem on nii kõrge, viltune ja kõikuv, et selliseid ei kohta isegi filmides. Jalgrattaid, millega veetakse nii sõpru, riidekappe kui ka ehitusmaterjale. Koerad ja mõni eksinud lontis kõrvadega kits. Pereemad, kes oma lastesülemiga paljajalu mööda sõiduteed on otsustanud astuda. Rollerid, millel on neljaliikmeline pere. Hobuvankrid. Kõik need on seal korraga liiklemas. Pluss veel autod, bussid ja minu lemmikud tuktukid.

Liiklus toimib laitmatult ja ilma igasuguste reegliteta