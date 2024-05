PÄEV PARIISIS Just nii garanteerid endale ideaalse linnapuhkuse

Kus ööbida

Le Bristol Paris on prantsuse elegantsi kehastus ja 190 kureeritud toaga rõõmustab kindlasti ka kõige nõudlikumat reisijat. Peaaegu igas nurgas on peidus ka saladusi – sealhulgas üks Pariisi parimaid vaateid. Broneerimisel küsi tuba vaatega Eiffeli tornile, et saaksid hommikul avada rõdu selle unustamatu vaatepildi poole. Soovid pärast sisseregistreerimist süüa? Külalised ei pea kaugele sõitma, et nautida linna parimat toitu. Kohapeal asub lausa kaks Michelini tärniga tähistatud restorani – kolme tärniga Epicure ja ühe tärniga brasserie 114 Faubourg.

Kõige mugavam on linna avastada jalgrattal. Foto: Shutterstock

Mida teha

Rentige jalgratas – neid leiab üle kogu Pariisi. Enamik ettevõtteid pakub neid Eestiga sarnaste hindadega. Planeeri oma sõit mööda Seine'i kallastel asuvate maaliliste vaatamisväärsuste nautimiseks.

Atelier de Lumiere: sukelduge kunsti nagu ei kunagi varem, külastades 19. sajandi terase töökoda, mis praeguseks on transformeerunud digi- ja kaasaegse kunsti keskuseks.

Piknik vaatega: peatuge boulangerie's ja ostke baguette'i, mida saab umbes ühe euro eest ning seejärel suunduge Eiffeli torni poole. Selle asemel, et minna tippu, mine parem torni ümbritsevale muruplatsile, kus saab puhata ja nautida vaadet nii kaua, kui hing ihkab.

Piknik vaatega. Foto: Shutterstock

Mida süüa

Hea toit on kindlasti üks suur osa imelisest reisist. Selleks, et olla kindel, et reisil olles kõhu mõnusalt täis saab, piilu TripAdvisorist maailma kõige paremaid kohti, kus on maitsvaimad toidud ja hubane olemine.