7 kavalat nippi, kuidas kodu lemmiklooma karvadest kiiresti puhtaks saada

6. Mõnikord võib asjaolu, et lemmik üleliigselt karva ajab, viidata ka mõnele terviseprobleemile, mistõttu võib selle murega ka loomaarsti poole pöörduda. Paljud loomad ajavad üleliigselt karva, kui nad on väga stressis. Samuti võib see probleem viidata mõnele toiduallergiale või tõsisemale nahahaigusele.

7. Võta lemmikloom, kes ei aja karva. On olemas mitmeid kassi- ja koeratõuge, kes ei aja üldse karva või ajavad karva väga vähe. Tuntumad neist on puudel ja sfinks, kuid tegelikult on valikus veel palju teisi põnevaid tõuge, kes sobivad tänu sellele ka nendele inimestele, keda kimbutavad allergiad. Tuntumad sellised tõud on näiteks Yorshire'i terjer ja samojeedi koer. Loe pikemalt: Lemmikud korraarmastajale: 5 koeratõugu, kes ei aja karva