Nüüd on aeg nendest saladustest rääkida. Otse ja avameelselt. Siin on eestlannade mõtted ja teod, millest ei ole nad varem mitte kunagi kellelegi rääkinud. Kohati on need suisa nii jahmatavad, et ei kannata kübetki päevavalgust — just seetõttu on asjaosaliste nimed selles loos muudetud.