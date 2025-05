NAISTEJUTUD See lause aitab ka kõige sügavamas depressioonis ja tuleks endale suurelt seinale kirjutada

Psühholoog loeb neid asju mulle järjest ette ja mul tekib tunne, et võib-olla tõesti on mul asju, mis tekitavad mulle depressiooni. Aga ise käin ringi näoga, et ei, mul on ju kõik hästi. Mul on väike laps ja mul on kõik hästi.

Kuidas mõista naeratavat depressiooni?

Depressiivne aju. Miks me end nii halvasti tunneme, kui meil nii hästi läheb

Anders Hansen

Rootsi psühhiaatrist autoril on haruldane võime teaduspõhised tõed lihtsalt ja lootustandvalt ära selgitada. Loe ka sama autori teist eesti keelde tõlgitud teost «ATH eelised», sest antud eripära hiilib küllalt sageli pikaajalise depressiooni varjus.

Inimesele, kes pole depressiooni kogenud või kogeb seda esimest korda, võib olla arusaamatu ja häiriv, et no mis ta kurvastab, endal on kõik nii hästi! Kuid just siin peitubki konks. Depressioon pole niisama «kiusaja», pigem sõnumitooja, mille taga on põhjus. Enamasti terve põhjuste kogum.

End vaimselt halvasti tundes on kerge arvata, et aju on katki läinud, kuid ärevus ja erinevat liiki depressioonid on loomulikud seisundid. Me ei ole loodud kogu aeg rõõmsad ja õnnelikud olema. Kui oleksime, siis ei jääks inimene ellu. Autor selgitab, kuidas meie enesetunne toimib, miks aju just nii töötab. Mis toimub ajus tavalisimate vaimsete hädade, depressiooni ja ärevuse ajal ning miks vahel võivad need märku anda hoopis korras tervisest, mitte haigusest. Lõpuks püüame järeldusele jõuda, mis meid õnnelikuks teeb. Kuid kõige elutervem mõju selle hoogsa ja võrdlemisi lihtsas keeles kirjutatud raamatu juures on see, et tunned: kui ma tunnen end praegu halvasti, siis võib olla märk, et minuga on justnimelt kõik hästi. Leia vaid asi, mida praegu on vaja muuta. Lakkamatult ja kohtlaselt õnnelik olla või õnnetunnet jahtida, see oleks pigem ohtlik ja mitte sugugi terve.

Depressiooni mitu nägu Foto: apollo.ee

Depressioonil on mitu nägu

Airi Värnik

​Veidi tihedam lugemine, kuna autoriks on emeriitprofessor, kliiniline psühhiaater ja kahe doktorikraadiga teadlane. Kuid ka äärmiselt usaldusväärne lugemine. Raamatu suurim väärtus on see, et asjatundja osutab, kui erinevas vormis võib depressioon esineda, aga inimeste kannatused on reaalsed. Isegi kui neile peale vaadates üldse ei märkaks ega eeldaks!

Peavoolu seisukohtade kõrval on tähelepanu erinäolistel depressioonivormidel, mille sümptomid lähtuvad elukaare eri lõikudest, inimese loomuse ja bioloogia eripärast ning keskkonna mõjuritest. Ja mõnda neist saab edukalt mõjutada, kui vaid asja teadvustada! Depressioon võib tabada igaüht. Aga see on edukalt ravitav, kui inimene õpib tundma iseennast ja taltsutama oma depressiooni, rakendab enesehoiu erinevaid variante, laseb end abistada ja valib vajadusel terapeudi, kes on valmis paindlikuks koostööks. Ravi läbilõige ulatub tänapäevasest tõenduspõhisest ravist ja traditsioonilise meditsiini praktikatest kuni teraapiani psühhedeelikumidega. Vaimne tervis on tervena elatud elu ehk kõige olulisem osa. Et me ei langeks depressiooni, tuleb elada nii, nagu keegi sind ei vaataks. Traagiline on see, et inimesed, kes vajaksid depressiooni võitmiseks kõige rohkem abi, on uuringute järgi kõige vähem altid seda otsima ja paranemise suunas samme tegema.