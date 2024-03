RÕVEDAD TOIDUD ⟩ Maitseme võdiseva sabaga skorpionit, kana moosiga ja sularasva koorikuga

Pelmeenid ja pirukalised on imemaitsvad. See ei loe, et nende sisu on alati üllatus ja vahel jääb see saladuseks ka peale nahkapanekut.

Kohustuslik keretäis

Sularasv koorikuga

Esimesest hetkest on näha, et kultus on kallis. Igal sammul on meil korraga kallal neli teenindajat, kenasti riides, juhatavad teed. Restost endast õhkub möödunud aegade luksust – sisekujundus on stiilipuhas retro, suured ümmargused lauad, peeglid, lühtrid, kelnerite hordid. Menüü on paks nagu vanapaari perekonnaalbum, kuid me ei süvene. Pekingi parti, palun! Kiire ringvaade mitmesajakohalises söögisaalis kinnitab, et kõik pugivad sedasama parti. Milleks siis see rikkalik rivi muid roogasid menüüs? Juba näeme – sellepärast, et tibatillukese hiinlase söömisvõimekus ületab meie oma mitmekordselt. Meie jaoks on part hiiglaslik praad, nemad panevad nii linnu eel kui ka järel muhedasti pintslisse palju muudki.