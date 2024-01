OHTLIK ASI ⟩ Just sel põhjusel süttib Eestis kõige rohkem kodusid

7. jaanuaril kell 4.37 anti päästeametile teada, et Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Keskallee tänava korteris on suits sees. Suitsu põhjuseks osutus hooletu vannitoas suitsetamine. Tuleoht likvideeriti.

Samal teemal Naine DIGITAALNE TRÖÖST Tehisintellekti loodud digivaim lohutab leinaja südant

Soovitused on selged: iga kodu peab ohutuse tagamiseks olema varustatud suitsuanduri ja vingugaasianduriga. Paraku leidub siiski ka neid, kes enda ja oma lähedaste eludest piisavalt ei hooli – andur pole töökorras, on valesti paigaldatud või puudub hoopis. Kui vaadata statistikat, siis on toimiv suitsuandur vaid 22 protsendil eluhoonetest, kus tulekahjud aset leidsid. Ligi 80 protsendil juhtudest polnud elanikud kaitse vajalikkusele mõelnudki.

Kes vajavad erilist hoolt? Loomulikult lapsed ja eakad. Kuid tundub, et esimesi oskame paremini kaitsta kui vanaemasid-vanaisasid. Viimased jäävad sageli omapäi ning siit tuleneb ka kurb fakt – tuleõnnetustes hukkunutest ja kannatada saanutest on 59 protsenti vanemad kui 65 eluaastat (2021 aasta tulekahjude analüüs, Maris Uuetoa).

Tulekahjus jäävad pered kõigest ilma. Foto: Shutterstock

Kui suur on kahju?

Aastatepikkusest statistikast tõuseb esile üks mõtlema panev fakt. Andurite paigaldamist kavandades tundub nii mõnelegi, et kallis on! Pole raha selleks. Kuid tark oleks asetada asjad konteksti. Tuleõnnetuste varalist kahju hindavad kannatajad suuremaks kui 10 000 eurot ning viiendikul juhtudest suuremaks kui 50 000 eurot. Ja see pole lagi! Mida rohkem oled oma koju investeerinud, seda rohkem on ka kaotada.