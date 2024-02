Spanjel Otto aitab optikapoes klientide silmanägemist kontrollida

Kuidas mööduvad Otto tööpäevad?

Tööl käib ta kaasas mõned korrad nädalas. Otto teab, et tööle tulles annavad talle kolleegid esimese asjana maiust ning see motiveerib teda eriti. 10 meetrit enne tööle jõudmist tirib ta mind juba nii kõvasti, et lasen tal mõnukord juba vabalt minna, siht on tal üks - puhkeruum, sealt saab süüa. Siiani on kõik kliendid suhtunud Ottosse väga positiivselt ja kiidavad ideed koer töökohal väga. Ottol on tööl ka oma puurike, kus ta saab rahulikult olla, magada või konti närida. Mõned kliendid on isegi kurvad, kui näevad, et Otto oma puuris ja paluvad, kas võiksin ta sealt välja võtta, aga kui nad näevad, et teen puuri ukse lahti, aga koer magab seal sees samamoodi, saavad nad aru, et Otto tunneb end pesas hästi ja turvaliselt.

Esimene pool enne lõunat möödub enamasti magades, siis tuleb jalutuskäigu aeg ja lemmikosa päevast - enda ja teiste lõunasöögiaeg, teine osa päevast chillib ta erinevates ruumiosades ringi vaadates ja meie tööd jälgides ning 4-5 ajal on taas kõige magusama une aeg. Enamasti on teda siis väga raske üles saada ning isegi kuuldes, et saab õue minna ja koju ei vaevu ta pead tõstma. Tihtipeale pean teda anuma, et palun lähme nüüd koju.

Otto PetCity poolt saadetud auhinnapakiga. Foto: Erakogu

Ottol on ka oma fännid, kes käivad teda aeg-ajalt tervitamas, kui mööda käima astuvad. Ühele kliendile meeldis Otto nii väga, et võttis uueks pereliikmeks endale sama koeratõu. Otto on poole kohaga ka automüüja. Polegi aru saanud, kas talle meeldib rohkem kontrollida inimeste silmanägemist või müüa uhkeid autosid.

Kas meenub mõni lõbus/naljakas juhtum, mis on tööpostil aset leidnud?

Naljakas on töö juures see, et kui on söögiaeg ja Otto peaks juhuslikult puuri jääma, läheb toidulõhna tundes jonn lahti. Tema ei tohi ühestki ampsust ilma jääda. Väga harva saab salaja tema teadmata lõuna söödud.