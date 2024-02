Tavalise kodukassi üllatavad järglased: nad olid üleni valged - keegi ei arvanud, et nad on...

«Kui nad sündisid, olid nad üleni valged - keegi ei arvanud, et nad on siiamid. Tundus lihtsalt, et must-valge ema jagas nendega ainult enda valget kasukat,» räägib kassiomanik Gerli. Kolm vahvat hiirekütti Pepe, Lolo ja Sisi sündisid kuus aastat tagasi tema elukaaslase pere must-valgele kodukassile Mõmmile.

Asjaolu, et tegu on siiamitega, oli aga sootuks ootamatu. «Ajapikku hakkas nende karv siiamile iseloomulikest kohtadest tumedamaks muutuma. Seda nähes meenus, et kunagi varem paariks nädalaks kodust põgenenud Mõmmit oldi nähtud aias ühe siiamihärraga jalutamas...» meenutas Gerli.

Loomulikult ei osanud nad oodata, et siiamikassid sünnivadki valgetena ning mainitud protsess, et iseloomulik välimus ilmutab end alles hiljem, on täiesti tavaline. Küll aga tundus uskumatu, et ainult isalt saadud geeniga said sündida täielikud siiamid.

Pepe, Lolo ja Sisi olid sündides üleni valged. Foto: Erakogu

Siiamikassid sünnivad valgetena ning iseloomulik välimus ilmutab end alles hiljem. Foto: Erakogu

Vahvad siiamikolmikud võitsid oma fotoga ka auhinna «Lemmik tööl» nimelisel fotokonkursil. Kuidas sündisid konkursile saadetud fotod? «Need on saadud puhta vedamise peale, õigel ajal õiges kohas telefon käes olles. Tõenäoliselt teavad teisedki lemmikloomaomanikud öelda, et parimad momendid on tihtipeale jäädvustamata jäänud, sest telefonikaamera sai kaks sekundit liiga hilja avatud.»

Siiamikolmikud on perenaise sõnul aga väga nutikad, uudishimulikud, siiamile kohaselt jutukad ja lõppematu pai-isuga sülekassid. «Viimase pärast kutsume neid mõnikord takjateks.»

Nutikus väljendub näiteks selles, et nad on väga osavad uksi avama. Kontori välisuks peab seetõttu alati lukus olema, et keegi kuskile koridori peale uudistama ei läheks.