VAATA ⟩ Moelooja Mammu müüs vana kodu 12 tunniga maha ja ehitas endale tõelise paradiisi

«Üürikorteris elades võid sa selle ju ilusaks teha, aga üks päev võib tulla omanik ja öelda sulle head aega, ma kolin nüüd kohe sisse. Unustage ära see rentimine. See on sinu kodu, see on sinu hingerahu, ära võta seda kui investeerimisprojekti. See on see koht, kus on sinu kindlus,» lisab Mammu.