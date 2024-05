Saara on saleda kehaehitusega kahe lapse ema, kes vaevles suurtes kehakompleksides. «Ma ei tundnud ega näinud end kunagi ilusana, ma ei lubanud end pildistada,» meenutab ta. Kuid kõik muutus ühest abikaasa ootamatust ettepanekust.

Ühel hetkel soovis abikaasa Jarno proovida köisi, kuid Saara keeldus. «Mulle tundus see väga alandav, anda kontroll sellises mahus oma partneri kätte. Mõte sedasi haavatav olla tundus mulle löögina naiste õiguste pihta,» jagab kahe lapse ema.

«Mõned aastad hiljem aga sain aru, et julgus alistuda, see tähendab vastu võtta ja läbi kogeda kõik tunded. Ütlesin Jarnole, et olen valmis proovima...