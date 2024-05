Heiki Valner avameelselt lemmiklooma surmast: see oli ikka ülikarm

Kuidas meil läinud on? Suurem lein on selja taga ja see oli ikka ülikarm. Lööb elu nii sassi, et ei saa enam arugi, kes-kus oled ja mida tegema peab. Veider kogemus oli mäluga – absoluutselt kõik justkui pühitud. Millal ja mida ma teile Nõpsust kirjutasin? Ei mäleta ega pole ise uuesti ka lugenud, mis kirja sai pandud. Loodan, et oli ikka loetav. Kustkaudu koju sõitsime? Ei mäleta. Millistes riikides ja linnades ööbisime? Ei mäleta. Millal ta üleüldse suri? Ei mäletanud sedagi ja nägin kurja vaeva, et piltide järgi hiljem mingitki aimu saada. Umbes kuu möödudes käis justkui klõps peast läbi ja kõik oli taas selge. Peaaegu selge. Kuidas ma sain unustada, et ta suri 1. märtsil? Sarjasin teda isegi kavalpeaks, et selle kuupäeva valis, sest see jäävat raudselt meelde. Ei jäänud ühti, aga nüüd ja edaspidi tean kasvõi une pealt.