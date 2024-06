SEIKLUS Salajane paik, kus igaüks püsti saab: «Ära mõtle, lihtsalt tee!» Ja see muudab korraga kõike...

Meri on võrdlemisi lage, ilmselt pole inimestele pähe tulnud, et vihm sufamist sugugi ei sega. Surfamegi ainult mina ja Tong. Aga sel korral õpin veel palju juurde. Näiteks seda, kuidas surfilauda pöörata – see käib rindekere pööramise abil, algajatel tasub jalad pigem kindlalt paigas hoida. Profid muidugi jooksevad vabalt ka laual, aga sinna on mul veel minna.

Oluline on ka algus - merre lähed sa nina ees, risti vastu laineid. Aga et sõita pärilainet pead end kiiresti kahe laine vahepeal ümber pöörama. Kiiresti sõuad paremaga pärisuunad ja vasakuga vastassuunas. Või niipidi nagu kellelgi mugavam pöörata on. Peamine, et lainega pikisuunas ei jää – see keerab su koos lauaga otsekohe uppi!

Surfamas Tais - poleks iial osanud ette kujutada kui palju elamusi pakub lainega kihutamine! Surf ületas kõik mu ootused. Foto: Riikka Renn

Laine püüdmine on kõige lahedam osa protsessist! Luurad, et üks paraja suurusega purakas tulemas, kiikad üle õla ja viis sekundit enne hakkad kiiresti mõlema käega kroolima. Ja ongi ta kohal, korraga saab laud hoo sisse ja ruttu-ruttu püsti. Pilk ette, juhtkäsi ette. Alla vaadata ei tohi, usalda - jalad saavad automatismi pealt ise ka paika. Ja siis sõidad. Kiiresti ja mõnuga. Kui mina sellega hakkama sain, siis saad sina ka!