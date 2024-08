OMA TUBA, OMA LUBA Ja nii see suvi otsa saigi...

Hooaja lõpp on õige hetk vaadata tagasi möödunule. Laiahaardeline kolmas hooaeg on puudutanud teemasid, alates sellest, kuidas kinnisvaraga (mitte) rikkaks saada kasulike aiandustarkusteni. Toome välja taskuhäälingu «Oma tuba, oma luba» kolmanda hooaja TOP 5 kõige menukamat episoodi, et oleks, millega igavust uue hooaja alguseni peletada. Head kuulamist!

Korteriühistu koosolek on ilmselt iga eestlase õudusunenägu. Ühiselt probleemide lahendamine ei tule meil reeglina hästi välja ning need samad koosolekud lõppevad tihti tüliga. Kuidas ühistu koosolekutel navigeerida viisil, et ellu jääda ning millised on meie kogemused – sellest me täna saates «Oma tuba, oma luba» räägimegi.

Iga reis algab kodust ning kuna vahepealse pausi ajal just sellega saatekangelased kõvasti kokku puutusid, ongi see hea koht, kust taskuhäälingu «Oma tuba, oma luba» kolmas hooaeg veerema panna.