Aga palju on ka lihtsalt oma elu jagamist ja sõbralikku tähelepanu. Näiteks saadab seltskond noori video, kuidas neil on nädalavahetusel mingi pidu ning kuulavad minu lugu, filmivad, kuidas nad tantsivad ja kaasa elavad. See on ju nii tore. Ja naised kirjutavad samuti. Ma usun, et fännikirju saavad kõik artistid.

Ma imestan, et kogu aeg tahetakse mingit arvamust avaldada. Aga kust see arvamus tuleb või kelle arvamus see tegelikult on? Sotsiaalmeedia on sõjakaid sõnavõtte täis. Kui vaatan mõnda kommentaari, saan aru, et see inimene on väga õnnetu. Valab kogu oma viha välja ja muutub isiklikuks. Mind see ei häiri. Mind võib vahel häirida see, et ei osata asju enam viisakalt öelda. Inimesed ei tea, et see räägib ainult sellest, kes raporteerib, see ei räägi kommenteeritava kohta mitte midagi.