NAISTEJUTUD «Lahutades arvasin, et olen praak naine, kes ei suutnud hoida oma abielu, aga tegelikult...»

Parim kaaslane suhtes – milline see inimene on? Vahel me lepime kehva suhtega, sest me isegi ei kujuta ette kui hea võiks üks suhe olla. Lilian Saage selgitab kõik ära.

Mulle tundub, et et elu on selles mõttes väga rikas. Kõik on õpitav ja ja selles mõttes on põnev ka mõelda, et kui edukas partner olen ma ise selles suhtes? Mida ma siis kujutan ette õnneliku või sügava või rahuldust pakkuva suhtena? Küsimus on, mida ma siis õppima pean? Mul endal on hästi põnev mõelda, olles ise 48-aastane, et kuidas siis mina suhet üldse näen ja kes mulle on õpetanud suhtes olemist? Meile on põlvkondade üleselt kaasa pakitud salajased seljakotid. Me selle järgi hindame, mis teeb suhte õnnelikuks, mis teeb suhte õnnetuks.