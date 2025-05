NAISTEJUTUD 400! Kaasaja naine: nõudmised on kõrged, ise ma ei paku, küll aga võtan!

Dagmar: No just! Kui elu läks liiga realistlikuks, lõid hambaid välja?

Noh, ma siis tunnistan ka: mina olin see, kes läks hommikul esimesena jahile. Võib-olla saadeti just sinna, kus keegi polnud veel käinud. Ja siis vaadati, kas üldse tagasi tuleb – ja kui palju jalgu alles on.

Dagmar: No midagi kasulikku pidi seal DNAs siiski olema, et see edasi kandus.

Ja nüüd tuleb midagi sellist, mis võib-olla ei sobi kõigile. Tegemist on lõiguga, mis võib tundlikke inimesi häirida… Mul on üks instinkt veel, mis on kiviajast siiani tugevalt alles...

Naistejuttude kuulajad tunnevad ja teavad Dakit ja Heidit hästi, kuid mõlema naise elus on ka põnevaid muutusi, millest veel ei teata.

Kes on Dagmar Lamp?

Just Dagmar Lamp ehk Daki on Eesti taskuhäälingute kuninganna ning Naistejuttude alustaja, kes kutsus ellu päris esimese osa 1. aprillil 2017. Daki juhtis saadet kuni aastani 2021 ning salvestas 200 osa ehk pooled osad. Need kõik on alles ning senini Pleieris tasuta kuulatavad.

Dagmar on legendaarne blogija, ajakirjanik, kommunikatsiooniekspert ja aktiivne feminist. Viimased aastad on Dagmar Lamp oma annet rakendanud avalike suhete juhi, kommunikatsioonieksperdi, kirjaniku ning vabakutselise kirjutajana. Dagmar on kirjutanud terve hunniku raamatuid ja teeb ka mitut eripalgelist podcasti – «Kikimoorid», «Mis värk on?» ja «Kati ja Dagi looduselood» – ning on väga ägeda teismelise tütre Mila ema.

Kes on Heidi Ruul?

​Heidi Ruul on Naistejuttude püsikülaline, kes liitus saatega algusaegadel ning jäigi kuulajate soovil stuudiosse kuni formaadi uuenemiseni. Heidit saab praegugi aeg-ajalt näha ja kuulda. Naise suurim kirg on kõhedad, verdtarretavad teemad ning ta teeb koos Dakiga saadet «Kikimoorid».

Heidi Ruul on legendaarne kolumnist, kelle julged ja avameelsed väljaütlemised suhete, tunnete ja seksi teemadel on algatanud palju laiapinnalisi arutelusid. Ajakirjanikuna meeldivad Heidile kõige rohkem liigutavad päris inimeste lood, intervjuud, tõsielu, krimi, vaimse tervise ning kehakaalu teemad. Heidi on erakordselt võimekas, mitmekordselt auhinnatud ajakirjanik, kes vastutab Postimehe elustiili toimetuse portaalide Naine ja Digiajakirjad põneva sisu eest. Heidi elus on tähtsal kohal veel kallim Asko, tütar Eva Lagertha ja poeg Jan Erik ning süsimust kass Jackie.