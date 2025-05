NAISTEJUTUD «Mees on suhtes kõige õnnelikum siis, kui ta saab...»

Bella: Paarisuhte terapeudid on seda uurinud ja jõudnud veendumuseni – naistel on sama suur seksuaaliha kui meestel. Lihtsalt küsimus on selles, et see seks, mida ma saan, kas see rahuldab mind?

Bella ja Kristiina on väga erinevad naised, kes täiendavad ja mõistavad teineteist. Foto: Sander Ilvest / Postimees

Kas seks on üldse midagi, mida on mõtet tahta?

Kristiina: Ja seal on teine aspekt ka, mis on väga huvitav – naiste ja meeste seksuaalsuse ja avanemise vahel on erinevusi. Kui mees võib-olla reageerib kiiresti ja mõned naised võivad samuti kiiresti reageerida. Aga mõned vajavad aega. Küsimus on selles, kas ma olen oma mehele avatud. Kui minus on see avatus olemas, siis hakkab ka see käivitumine toimuma.

Me ei saa eeldada, et mehed ja naised peaksid olema seksuaalselt ühtmoodi. Aga on vale öelda, et mehed on kuidagi suurema potentsiga kui naised. Tegelikult on see, et mida rohkem ma saan olla mina ise ja tunda oma tundeid, seda avatum olen oma mehele, kui mees on minu jaoks turvaline. See tähendab, et ka iha jääb suhtesse alles.

Bella: Ma tooksin siia ka selle väga olulise nüansi – tegelikult iha algab meist endist. Me peame iseenda seksuaalsusega kõigepealt kontakti saama, et see seks üldse olekski hea, mehega.