NAISTEJUTUD Kuidas «head naised» teravate sõnadega mehe elu täiesti pekki keeravad

EESTI MEHED ON RÄÄKINUD ⟩ «See on kõige hullem asi, mida ilu nimel teha!»

Mehelik loogika on jah selline, ta tunneb, et tema on kaitsja ja kui sinul on halvasti, võib ta tunda, et tema on oma töö jätnud tegemata. Ja toimub kiire teisendamine: naisel paha, mina paha mees, ununeb et naine vajab tuge, sest vaja on ennast kaitsta! Ja siin lähevadki käiku käitumisstiilid, mida üheski suhtes ei tasu valida – tõelised suhtekarid.

Jah, suhteterapeudid on välja toonud, et suhe ei ole prügikast, kuhu tuua kõik, mida tunned. Mulle tundub, et halamine ja hädaldamine on tegelikult rohkem nagu naiste asi. Leia sõbranna. Ei tasu eeldada, et partner peaks selle kõik vastu võtma. Ei pea kogu oma elu raskust panema ainult oma partnerile, vaid on hea, kui sul on selleks ka teisi inimesi. Mõned asjad toimivad paremini naiste vahel ja mõned meeste vahel. Aga meie usume, et vestlusi ei tasu karta – alati on parem kõik südame pealt ära rääkida ja puhta koha pealt edasi minna.

Mida mitte teha?

Rasked ajad on suhte loomulik osa, samuti konfliktid. Kuid on kolm käitumisviisi, mis võivad suhte suure hooga karile sõidutada. Neid pole tark kasutada:

Lahenduste pakkumine

Tihti tunneb mees ekslikult, et just seda temalt oodatakse – naisel paha, tema peab olukorra lahendama. Ei, see pole mehe töö. Anna teisele ruumi ventileerida ja ise lahenduseni jõuda. Vahel polegi see eesmärk.

Lämmatamine

See on kõige lõhkuvam ja masendavam tunne - väljendad partnerile oma tundeid, tema püüab need maha suruda. Saa üle. See pole midagi. Lämmatama motiveerib hirm – teise tunne on ebamugav ja ei tea, mida teha. Kuid lämmatamine loob teisele tunde, et ta tõugatakse ära. See on valus sõnum: kui kogen raskeid tundeid, siis mul pole suhet.

Võitlusse minek

Millest see tuleb? Partner võib tõlgendada seda, et teine end halvasti tunneb, süüdistusena ja tõttab ennast kaitsma. Õigustama. Laob sellele, kel on juba raske, omalt poolt koormat veel lisaks. Võitlusse minnes võib tõesti suhte lõhkuda seal, kus saaks väga kenasti koos edasi seilata. Ära tee seda, jää lihtsalt paigale.