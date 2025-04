EESTI MEHED ON RÄÄKINUD «See on kõige hullem asi, mida ilu nimel teha!»

Loe ja mõtesta ilu avaramalt!

«Ilu pole number». Foto: Agnes Kajander, Mari Lakspere, Triin Maasik

Ilu pole number

Agnes Kajander, Mari Lakspere, Triin Maasik

Kolm moodsat ja tegusat naist panid kokku kaasaegse naise ilupiibli. Ühtegi tervist kahjustavat dieeti, pretensioonikat ilusoovitust ega muul moel mittetoimivat nõuannet nende kaante vahelt ei leia.

Samuti ei ütle autorid sulle, mismoodi lugeja ilus olema peaks. Vastupidi, nad julgustavad ja annavad nõu, kuidas püsida vitaalne ja särav igas eas, igas kaalus ning kaasaja naisele omaselt kiire elustiili juures.

«Ilu pole number» õpetab paljusid iluhooldustehnikaid, mis annavad vägagi efektse ja noorendava tulemuse looduslikul moel. Ning rahakott ei pea puuga seljas olema. Iga naine saab neid ise kasutada, selgitused on sedavõrd konkreetsed ja lihtsalt jälgitavad. Eriti sümpaatsed on eluterved toitumisnõuanded, mida kuulda võttes on tõesti üsna lihtne kogu elu kergeks jääda. Loe läbi, mõtle kaasa, korrigeeri oma menüüd ning pane tähele oma enesetunnet ning positiivsed tulemused on kiiresti näha.

Raamat «SINA Särav Ilus Naine Alati». Foto: apollo.ee

SINA

Särav. Ilus. Naine. Alati

Helina Eha ja Cadrin Lokotar

«SINA» toob sinuni 50 nippi, mille abil vananemist tagasi pöörata, stressi vähendada ja rõõmu kasvatada. «Me ei pretendeeri absoluutsele tõele, vaid jagame omaenda kogemusi,» ütlevad autorid. Lisaks 50 hea elu tarkusele jagatakse lugejatega ka kahte kõige tõhusamat noorendavat praktikat: leiad põhjalikud juhised Zogan Facelifti näomassaažiks ning Nishihara võimlemiseks kehale. Tuues oma ellu need kaks võluväel mõjuvat praktikat, võid vananemisele rahuliku südame, hea tervise ja särava näoga vastu sammuda – Sinu ilu ei kao kunagi. On hoolitsetud ja hoolitsemata naised ning see ei sõltu sinu rahakotist, vaid valikutest. Milline sina tahad olla?

«Raamatus oleme välja toonud need mõtted ja arusaamad, mida meie oma elustiili kujundamisel oleme oluliseks pidanud ja mis on aastatega tulemust toonud. Need soovitused on meie enda peal testitud,» lubavad kaks autorit, kes tõesti näevad välja säravad, saledad ja passis kirjas olevast numbrist märkimisväärselt nooremad.