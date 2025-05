NAISTEJUTUD Miks mõned inimesed on magnetid ja teised peletavad eemale nagu paha hais?

Birgit: Selle koha peal aitab see, kui alustada tundest, mida ma tahan tunda seal tulevikus. Ma ei peagi ju teadma, et mis mul siis on või mis tööd ma teen. Lihtsalt mõtled ja kujutad ette, et vot ma tahaks tunda sellist tunnet, et kõik on... näiteks turvaline või kõik on kuidagi täitev. Ja siis ma alustan sellest tundest.

Teet: Mina alustan sellest, et kõigepealt ma luban endale seda. Samamoodi nagu inimesed otsustavad, et nad on kinni kiilunud, sama jõuga saab otsustada anda endale vabaduse unistada. See on just kinnikiilumine, kui sa arvad, et sa pead selleks luba küsima. Ei pea. Lase iseendal juhtuda, ole endaga dialoogis. Räägi kõva häälega, kui tahad või kirjuta endale märkmikusse. Vaata peeglisse, pane silmad kinni, anna endale lubadus. Ja see käib tegelikult palju lihtsamalt, kui me arvame - kui sa ütled, et ma olen, siis see sõna läks siit välja. Läks sinu kõrva sisse ja hakkas just tööle ja ajurakke otsima, et kinnitust saada sellele, et sa oled.