Kristiina Kuusing: «Üleminekuiga viis mind sügavasse kriisi. Hommikul ärkasin ja mõtlesin: täna oleks täitsa ok päev ära surra!»

Kristiina Kuusing ja Kristinka. Foto: Kristiina Kuusing

Anna armastust, aga kuidas?

Tuttav soovitus on – kui keegi on hädas, anna talle armastust. Lihtne öelda, aga mida see tähendab? Armastust saab anda ju sajas erinevas vormis. Üks on tingimusteta kohalolu – ma olen siin, sinu jaoks, turvaliselt ja kindlalt. Teine on usk – usu oma kaaslasesse jäägitult, isegi rohkem, kui ta ise seda teeb. Kõlab lihtsalt ja armastus ongi lihtne.

Suhetes on vaja jagada armastust kinkides kõige lihtsamat hellust. Tihtipeale kumbki pool ei tunnista seda, iseäranis meestel on seda raske välja öelda – ma tahaks kalli ja paitust. Pigem ta toriseb, kritiseerib või väljendab muul viisil oma rahulolematust, mille varjatud tõeline põhjus on hoopis see, et teda kurvastab, et naine jahmerdab ringi ning on hõivatud kõige muu kui oma mehe hellitamisega.

Kristiina Kuusing oskab lugeda hingesõnumeid ja märgata elus korduvaid musteid. Foto: Maarja Konrad

Korduvad mustrid