Perelepitaja Kaido Taim: «Hea suhe ravib! Selleks on vaja...»

«Karjumine lähedase peale – see on väga halb asi,» ütleb Kaido Taim konkreetsel toonil. Ei ole mingit «Aga tema ajas mu vihale» juttu! «Mehe ülesanne on ehitada perekonda, mitte lõhkuda seda.» Aga paljud mehed ja naised paraku lõhuvad just seda kõige väärtuslikumat asja, mis neil on – lähisuhet ja kõige kallimat inimest elus. Vahel teeb ta täiesti maatasa. Miks?

Konflikt või kilo kangil?

Kaido Taim usub, et erimeelsused on suhte loomulik osa. Neid võiks vaadata nagu võimalust areneda, kaaslase kaudu ise paremaks inimeseks saada. Ja meil kõigil on erinev lähetkoht seda teekonda alustada. «Me kõik tuleme oma perekondadest, kuidas oli seal suhted. Kas minu vanemad suhtlesid, kas nad rääkisid oma tunnetest? Väga võimalik, et mitte.» Lepitaja juhib tähelepanu, et inimeste vaated paarisuhtes võivad olla väga erinevad. Juba lastetuba, kõik inimese uskumused mõjutavad seda, kuidas ta ise paarisuhtes käitub. «Kas ma üldse teadvustan selle suhte olulisust endale? Raskusi on ka karegem taluda kui meil on eesmärk. Sportlane teeb trenni, ta teab miks ta paneb täiendava raskuse kangile - on vaja, et muskel kasvaks ja tulemus tuleks. Peresuhtes on ka eesmärk - pere areneb eelkõige läbi selle, et me aitame teineteisel areneda. Ja see raskus, mis meile on tulnud, on eelkõige nagu väljakutse.» Mida võib konfliktis mõista? «Ma saan aru, et ma pean õppima ennast teistele kommunikeerima, mina pean tulema toime enda tunnetega ja ma võin paluda teistelt abi.»