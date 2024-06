NAISTEJUTUD Millal mees tahab suhet luua ja millal naist niisama vallutada? Otsustavaks saab...

Elu armastuse algus

Kuidas leida elu armastus? Toomas on veendunud, et parim abiline on intuitsioon – vaadeldes oma tundeid saad sa aru, mis seal on. «Elu armastus on isegi natuke hirmutav! Et päriselt, nüüd ongi siin, nüüd tulebki võtta vastutus ja tuleb see asi ära teha. Ma kogun hoogu ja saan aru, et nüüd ongi õige aeg, õige koht ja õige inimene.» Mees tunnistab õnnelikult, et ta on selle inimese leidnud – selle saate me salvestame unikaalsel hetkel, kus Toomas Laigu seisab suure armastuse lävel. On tal juba armumise tunne sees? «On küll, jah! See on väga huvitav tunne. Ma ei saanudki täna magada. Mingi uus valmisolek vastutust võtta jõuab kohale ja nüüd tuleb heas mõttes vallutada see süda ja see «jah» kätte saada. Ma näen, et paarisuhte üks suuremaid tugevusi on see kvaliteet, et suhe aitab läbi toetuse oma isiklike missioonideni jõuda. Vahel läbi ära kuulamise, vahel läbi vankumatu toetuse, vahel läbi oponeerimise ja vahel läbi ideede põrgatamise.» Toomas tajub, et on sügaval teekonnal ning soovib enda kõrvale kallimat, kelle kutsumine oleks sarnane. Lepime kokku, et kui see kaunis suhe edasi areneb, mis on tunnetuslikult nii õige ja oluline, siis tuleb Toomas saatesse tagasi ja jagab kogemust käsikäes kallimaga.