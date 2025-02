NAISTEJUTUD «Mis sul oli seljas hetkel, kui sa surid?» Vastuseks tuli…

Kas on võimalik suhelda? Kas seal on rahulik või on see koht, kuhu mingis mõttes kogunetakse pärast elu?

Ikkagi ma räägin, et seal oli täiesti rahulik. Nii kergelt ei ole ma ennast jupp aega kuskil tundnud kui surnukuuris. Ma tean, see kõlab täiesti jaburalt, aga see on tõsi. See on umbes samalaadne nagu surnuaed. Miks ma käin surnuaias jalutamas? Just sellepärast, et ma tunnen ennast seal tegelikult täpselt samamoodi.

Fakt on see, et loogiliselt ja elutervelt leidub ka palju skeptikuid, kes arvavad, et peale surma ei ole mitte midagi ja kõik see asi on üks fantaasia vili või midagi valetõlgenduslikku. Kuidas sina seda näed?