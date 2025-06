Maailm on liikunud õiges suunas, me ei ole enam nii kammitsates. Ei ole vaja seda polsterdust, ei ole vaja igalt poolt ennast kokku tõmmata. «Sa oled nii palju alla võtnud» - see ei ole alati kompliment! Ma ütlen ausalt,​ et nelikümmend pluss naiste puhul tekib pigem juba küsimus, et on sul ikka kõik hästi? Ega sa haige ei ole? Veidi pehmem võib näha palju noorem, värskem ja tervem välja.

Jaan ja me tuleme igas kujus ja kõik need on ilusad. Jah, meil on need kompleksid, aga see on asi, millega me peame lihtsalt elama. Me ka muutume ajas, see on ju täiesti normaalne. Mina ise olen muutunud, samuti mu disain. Täna ma olen nelikümmend üks, mul on kaks last ja ma ei ole kindlasti see sama naine, kes ma olin kahekümne viie aastaselt, nii ei saa eeldada, et kogu disain on täpselt samasugune nagu siis oli. Muutustega peab lihtsalt rõõmsalt käsikäes käima.